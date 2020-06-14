ضبط مصنع كمامات مغشوشة بالجيزة يستخدم مخلفات مصانع النسيج.. صور

ضبطت أجهزة محافظة الجيزة، مصنع كمامات، يستخدم مخلفات مصانع النسيج فى تصنيعها، بالمخالفة للقانون، ويعرض صحة المواطنين للخطر، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة حاسمة للمنشآت المخالفة وشن حملات تموينية على مصانع بير السلم.

وورد بلاغ لأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة بوجود حريق بمصنع كيماويات وكمامات وعلى الفور اتجه حى شمال الجيزة نحو البلاغ وتم إبلاغ الدفاع المدنى وقسم إمبابة وتم السيطرة على الحريق، كما تم ضبط كمامات داخل المصنع مصنوعة من مواد مجهولة غير صحية وماكينات الصناعة وغيرها من المستلزمات وتم غلق وتشميع المصنع وتحرير محضر بيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبطت مصنع بالجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً فى مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة لإدراتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق ، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.