ضبط مصنع كلور مجهول المصدر ومصادرة 4 طن بـ 15 مايو.. صور

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 4 طن كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد البيع، كمية من الكلور الخام غير مصحوب بالمستندات وتم التحفظ على الكمية على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجارى واستغلال أزمة فيروس كورونا فى التربح على حساب صحة المواطنين .

كانت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة شنت عدة حملات بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلى و15 مايو، أسفرت عن ضبط 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و 16 طن دقيق و3 طن مخلل و80 كجم لحم مفروم وطن عسل اسود و1000 كجم زبيب و1500 لتر زيت زيتون و900 كجم سمن نباتى و3500 كجم سمك و1750 كجم سكر و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها ، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجارى وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة حيث تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة.

كما ضبطت المديرية محل لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 440 كجم كلور و440 كجم ديتول و440 كجم صابون سائل.