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ضبط مصنع بيع أسطوانات أكسجين مخالفة للمواصفات بشبرا الخيمة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:58 م
ضبط مصنع بيع أسطوانات أكسجين مخالفة للمواصفات بشبرا الخيمة مصنع - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع إدارة التموين، من ضبط مصنع لغش أسطوانات الأكسجين المستخدمة في الأغراض الطبية بشبرا الخيمة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة قام بها الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي شرق شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة أسطوانات غاز الأكسجين صناعي وبيعها للاستخدامات الطبية بالمخالفة للمواصفات الفنية وشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم مصادرة سيارة نصف نقل محملة بـ20 أسطوانة قبل خروجها من المصنع بغرض بيعها للاستخدام الطبي بالمخالفة.

رافق نائب المحافظ الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وقوات شرطة المرافق وممثلي مديرية التموين.

 


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