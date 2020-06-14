اليوم السابع
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صور.. وزير السياحة والآثار يعلن عن 9 افتتاحات أثرية خلال الشهرين المقبلين

الأحد، 14 يونيو 2020 08:45 م
صور.. وزير السياحة والآثار يعلن عن 9 افتتاحات أثرية خلال الشهرين المقبلين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان - تصوير السعودى محمود

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أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الاثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، والتى تعمل عليها منذ سنوات وبعضها كان متوقفا وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار، وتلك المشروعات تمثل إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري.
 
ولفت العنانى إلى أن الافتتاحات يصل عددها إلى 9 افتتاحات لمتاحف  اثرية بمحافظات مصر المختلفة، وستتم جميعها خلال الـ60 يوما المقبلة، وتشمل قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، متحف شرم الشيخ (جزئي)، متحف كفر الشيخ، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، متحف المركبات الملكية في بولاق، ميدان التحرير، موكب المومياوات الملكية، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف المطار. 
 
جاذ ذلك على هامش مؤتمرا صحفيا مشترك للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإعلان تفاصيل عودة السياحة والحوافز التي سيتم تقديمها لمنظمة الرحلات السياحية إلى مصر، تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.
 
واكد خالد العنانى وزير السياحة والاثار أن مصر اعلنت فتح السياحة الدولية بداية يوليو فى ثلاث محافظات هى جنوب سيناء والبحر الاحمر زجنوب سيناء، لافتا إلى أن تعافى السياحة سيأتى تدريجى وقرار قدوم السائح يتوقف على الاسواق السياحية بالخارج وترتيبات منظمى الرحلات الاجانب.
 
لافتا إلى أن اعادة فتح الفندق يشترط له الحصول على شهادة السلامة الصحية والتى تمنحها ثلاث جهات وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، مشددا على أنه لاتهاون فى مخالفة ضوابط تشغيل الفنادق.
 
 وأكد أن كل مدير فندق سيمضى على اقرار بالالتزام بالضوابط وسيتم الغاء ترخيص عمله مع الفندق المخالف للضوابط مشددا على ان لا تهاون فى المخالفات لأنها تمس سمعة المقصد المصرى.
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (1)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (2)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (3)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (4)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (5)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (6)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (7)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (8)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (9)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (10)
 
الدكتور خالد العناني، هو وزير السياحة والآثار (11)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (1)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (2)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (3)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (4)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (5)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (6)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (7)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (8)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (9)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (10)
 
وزير الطيران المدني الطيار محمد منار (11)
 

 


افتتاحات اثرية

خالد العنانى

البارون

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اخبار اليوم

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