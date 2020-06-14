اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة

الأحد، 14 يونيو 2020 02:22 م
صور.. قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة لمتابعة وتفقد تجهيز لجان الثانوية العامة برفقة رجال إدارة الطود التعليمية وأعضاء اللجان الثلاثية والتطوير التكنولوجى، للتأكد من مدي إستعدادها لإستقبال الطلاب والطالبات لإمتحانات الثانوية العامة.

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (1)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (1)

 

كما تم خلال الجولات التأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان وكل لجنه بها 14 مقعد مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، ولهذا العام بمركز ومدينة الطود تقام 3 مقرات للجان الإمتحانات مقر مدرسة على العديسي الثانويه في مدرسة الشهيد خيري محمد محمود للتعليم الأساسي بمدينة الطود، ومقر في مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري، ومقر في مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية.

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (2)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (2)

 

ورافق رئيس مدينة الطود، خلال الجولة كل من عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، وأحمد إبراهيم من اللجنة الثلاثية بالمديرية، ونوبي سرور مركز التطوير التكنولوجى، ومحمود حسن بغدادي وكيل الإدارة التعليمية بالطود، حيث تم المرور والمتابعة على مقرات لجان الثانوية العامة لهذا العام، وذلك للتأكد من الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة بتلك اللجان، وتمام جاهزيتها لإستقبال الطلاب، وكذلك التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (3)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (3)

 

ومن جانبه أوضح عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، خلال الجولة، على أنه تم القيام بأعمال رش وتطهير وتعقيم اللجان حرصاً على صحة وسلامة الأبناء من الطلاب والطالبات، وإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن لهم خلال فترة إنعقاد الإمتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما أضاف محمود حسن بغدادي وكيل الإدارة التعليمية، أنه تم التنسيق مع مجلس المدينة والأمن والصحه والكهرباء والمياه وتم توفير كابلات بكل مقر بالمدرسة لتوصيلها ببوابات التعقيم.

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (4)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (4)

 

وفى نهاية المرور والمتابعة إطمأن رئيس المدينة وأعضاء اللجنة الثلاثية والتطوير التكنولوجى بالمديرية، على تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء سير الإمتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والآمنة للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة إنعقاد الإمتحانات.

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (5)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (5)

 

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (6)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (6)

 

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (7)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (7)

 

قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (8)
قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (8)

 


الاقصر

لجان الثانوية العامة

مدينة الطود

اخبار الاقصر

تجهيز لجان الثانوية بالاقصر

تعليم الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة