صور.. قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة لمتابعة وتفقد تجهيز لجان الثانوية العامة برفقة رجال إدارة الطود التعليمية وأعضاء اللجان الثلاثية والتطوير التكنولوجى، للتأكد من مدي إستعدادها لإستقبال الطلاب والطالبات لإمتحانات الثانوية العامة.



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (1)

كما تم خلال الجولات التأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان وكل لجنه بها 14 مقعد مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، ولهذا العام بمركز ومدينة الطود تقام 3 مقرات للجان الإمتحانات مقر مدرسة على العديسي الثانويه في مدرسة الشهيد خيري محمد محمود للتعليم الأساسي بمدينة الطود، ومقر في مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري، ومقر في مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية.



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (2)

ورافق رئيس مدينة الطود، خلال الجولة كل من عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، وأحمد إبراهيم من اللجنة الثلاثية بالمديرية، ونوبي سرور مركز التطوير التكنولوجى، ومحمود حسن بغدادي وكيل الإدارة التعليمية بالطود، حيث تم المرور والمتابعة على مقرات لجان الثانوية العامة لهذا العام، وذلك للتأكد من الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة بتلك اللجان، وتمام جاهزيتها لإستقبال الطلاب، وكذلك التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (3)

ومن جانبه أوضح عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، خلال الجولة، على أنه تم القيام بأعمال رش وتطهير وتعقيم اللجان حرصاً على صحة وسلامة الأبناء من الطلاب والطالبات، وإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن لهم خلال فترة إنعقاد الإمتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما أضاف محمود حسن بغدادي وكيل الإدارة التعليمية، أنه تم التنسيق مع مجلس المدينة والأمن والصحه والكهرباء والمياه وتم توفير كابلات بكل مقر بالمدرسة لتوصيلها ببوابات التعقيم.



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (4)

وفى نهاية المرور والمتابعة إطمأن رئيس المدينة وأعضاء اللجنة الثلاثية والتطوير التكنولوجى بالمديرية، على تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء سير الإمتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والآمنة للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة إنعقاد الإمتحانات.



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (5)



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (6)



قيادات مدينة الطود يتابعون تجهيزات مقرات ولجان إمتحانات الثانوية العامة (7)