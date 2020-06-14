صور.. عشرات المواطنين يتزاحمون على محل بكفر الشيخ للحصول على سجائر

كفر الشيخ – محمد سليمان

برغم تحذيرات الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين، إلا أن عددا كبيرا من أهالى كفر الشيخ لا يهتمون ولا يحافظون على صحتهم وصحة الآخرين، وتزاحم المواطنون بشارع المزلقان بالقرب من منطقة المزلقان الوسطانى بمدينة كفر الشيخ، وذلك للحصول على كميات من السجائر، وذلك بعد أيام من اختفائها وزيادة أسعارها بالأسواق.

أكد محمد على عبد الله تاج، لـ"اليوم السابع" اختفت السجائر من الأسواق، وجميع تجار التجزئة ظلوا يترقبون وصولها وعندما وصلت لدى أحد الموزعين تزاحموا بالعشرات للحصول عليها رغم ارتفاع سعرها، دون مراعاة المسافات أو ارتداء عدد كبير من المتزاحمين للكمامات.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إنه وجه مديرى الإدارات بمتابعة التوزيع فى المخازن ولدى الموزعين المعتمدين، وشن حملات مفاجئة للسيطرة على الأزمة ومنع التزاحم.