اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عشرات المواطنين يتزاحمون على محل بكفر الشيخ للحصول على سجائر

الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 م
صور.. عشرات المواطنين يتزاحمون على محل بكفر الشيخ للحصول على سجائر تزاحم فى كفر الشيخ على محلات السجائر
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

برغم تحذيرات الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين، إلا أن عددا كبيرا من أهالى كفر الشيخ لا يهتمون ولا يحافظون على صحتهم وصحة الآخرين، وتزاحم المواطنون بشارع المزلقان بالقرب من منطقة المزلقان الوسطانى بمدينة كفر الشيخ، وذلك للحصول على كميات من السجائر، وذلك بعد أيام من اختفائها وزيادة أسعارها بالأسواق.

أكد محمد على عبد الله تاج، لـ"اليوم السابع" اختفت السجائر من الأسواق، وجميع تجار التجزئة ظلوا يترقبون وصولها وعندما وصلت لدى أحد الموزعين تزاحموا بالعشرات للحصول عليها رغم ارتفاع سعرها، دون مراعاة المسافات أو ارتداء عدد كبير من المتزاحمين للكمامات.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إنه وجه مديرى الإدارات بمتابعة التوزيع فى المخازن ولدى الموزعين المعتمدين، وشن حملات مفاجئة للسيطرة على الأزمة ومنع التزاحم.

53281-01
 
64761-00

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

زحام

سجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة