اليوم السابع
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صور ..رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتفقد جاهزية لجان الثانوية بمرسى علم

الأحد، 14 يونيو 2020 03:39 م
صور ..رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتفقد جاهزية لجان الثانوية بمرسى علم جولة رئيس المنطقة الأزهرية بلجان مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اليوم الأحد الشيخ مصطفي أبو زيد، رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة، لجان إدارة مرسى علم الأزهرية، للوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية علي  توفير كافة احتياجات اللجان اللازمة، وتوفير المقاعد الآمنة مع الالتزام بتباعد المسافة بين الطلاب حرصا على سلامتهم .

كما تفقد رئيس المنطقة مركز توزيع الأسئلة بإدارة مرسى علم، وشدد على استمرار تعقيم وتطهير اللجان ومركز توزيع الأسئلة يوميا قبل بدء اللجنة وعقب الانتهاء من أداء الامتحان.

كما شدد على ضرورة الحرص فى الحفاظ على أمن اللجان، وتوفير الهدوء والمناخ المناسب والتهوية الجيدة للطلاب، لأداء امتحاناتهم بأفضل صورة ممكنة وآمنة قدر المستطاع، داعين المولى عز وجل أن يحفظ أبنائنا ويوفقهم، وأن يحفظ مصرنا العزيزة.

 

 

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البحر الاحمر

اخبار مصر

الثانوية الازهريه

لجان مرسي علم

المنطقه الازهريه بالبحر الاحمر

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