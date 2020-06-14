صور .. حملات تطهير وتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بمراكز ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وفض الأسواق ،بعدد من قرى المحافظة ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

أشرف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وكذا بقرية الفقهاء القبلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين والسيارات المحملة بالخضروات والفاكهة من دخول سوق هويس الزينى بالفقهاء القبلية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة و قلين البلد، وكذا التطهير والتعقيم بقرية شباس عمير، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى.

وأشرف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس والأسواق، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بفوه، حيث تم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مستشفى التأمين الصحى والعزل، والوحدة البيطرية بقبريط، بالتنسيق مع البيئة والطب البيطري.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية ، الأسبوعية، الماشية " بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ