اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حملات تطهير وتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بمراكز ومدن كفر الشيخ

الأحد، 14 يونيو 2020 02:55 م
صور .. حملات تطهير وتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بمراكز ومدن كفر الشيخ تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وفض الأسواق ،بعدد من قرى المحافظة ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

أشرف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وكذا بقرية الفقهاء القبلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين والسيارات المحملة بالخضروات والفاكهة من دخول سوق هويس الزينى بالفقهاء القبلية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة و قلين البلد، وكذا التطهير والتعقيم بقرية شباس عمير، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى.

وأشرف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس والأسواق، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بفوه، حيث تم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مستشفى التأمين الصحى والعزل، والوحدة البيطرية بقبريط، بالتنسيق مع البيئة والطب البيطري.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية ، الأسبوعية، الماشية " بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

1
تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

 

2
تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

3

 
تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

4

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

5

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

6

تطهير وتعقيم المنشأت بكفر الشيخ

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

محافظة

مناطق صناعية تطهير وتعقيم المنشأت

محافظ كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة