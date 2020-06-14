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صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعة بمبانى وأسوار مخالفة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:24 م
صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعة بمبانى وأسوار مخالفة حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوع بمبانى وأسوار
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة الحملات اليومية، حيث تم بإدارة نيل الأقصر حيث تم اليوم تنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا، وعدد 6 قرار بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجارى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرار ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرار ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

. وكان قد أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (1)
حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (1)

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (2)
حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (2)

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (3)
حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 16 قرار إزالة متنوعى بمبانى وأسوار مخالفة (3)

 


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