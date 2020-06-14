صور.. تنفيذ قرارات الإزالة للبناء المخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى المنتزه أول، فى بيان له اليوم، أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه، لتنفيذ قرارات إزالة مبانى مخالفة ورافقها كلا من العميد طارق هندى مأمور قسم المنتزه أول، الرائد رامي سلام رئيس نقطه سيدي بشر، أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى، مدير إدارة أشغال الطريق، رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع .

وقد تم خلال الحملة تنفيذ قرارات الإزالة رقم 330 لسنة 2020 وتم إزالة أجزاء من العقار الكائن 18 شارع عادل عبد اللطيف جاد امام مستشفي طيبه وذلك لمخالفته شروط الترخيص وبناء جزء خلفي للعقار مخالفا الرخصه الصادره ، قرار رقم (234) لسنه 2018 وتم ازاله عدد (1) دور لمخالفته قيود الارتفاع بالعقار الكائن شارع مسجد الموحدين ، قرار رقم 1059 لسنه 2013 وجاري إزاله الدور التاسع و العاشر وتكسير حوائط الدور الثامن الي السادس بالعقار الكائن شارع مسجد الدعوه من شارع عقل باشا سبدي بشر قبلي .

وفى نفس السياق ، رصدت وحدة التدخل السريع بحى شرق، شروع في أعمال مخالفة تم إيقافها في المهد بسكة الحسينية قرية ابيس الثانية، وتم التحفظ على كافة ادوات البناء المستخدمة بالموقع،و ترأس محارب هيلع رئيس حي شرق، حملة إزالة مخالفات بناء شنّتها لجنة الإزالة برئاسة سكرتير عام الحي على ثلاثة عقارات مخالفة، دائرة قسم شرطة رمل أول.

ولقد تم تسليم مقاول الهدم والازالة الخاص بالحي مخالفات البناء لإزالتها في ثلاثة عقارات؛ الأول كائن في 17 ش بن ناصف زعربانة، والثاني كائن في ش عين الحياه، والثالث كائن بشارع 757 متفرع من ش مسلم بن الوليد ،وذلك بتواجد قوات قسم شرطة رمل أول ،و معاوني مباحث القسم.

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



البناء المخالف (1)



البناء المخالف (2)



البناء المخالف (3)