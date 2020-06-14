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صور.. البابا فرنسيس يقود قداس عيد "جسد المسيح" فى كنيسة القديس بطرس

الأحد، 14 يونيو 2020 01:38 م
صور.. البابا فرنسيس يقود قداس عيد "جسد المسيح" فى كنيسة القديس بطرس البابا فرنسيس
رويترز

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ترأس قداسة البابا فرنسيس صباح الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بمناسبة عيد "جسد المسيح ودمه" وللمناسبة ألقى عظة قال فيها، إن من المهم أن نتذكر الخير الذى نلناه وبدون أن نتذكره نصبح غرباء عن أنفسنا، "غائبون" عن الوجود؛ بدون ذكرى نقتلع من الأرض التي تغذينا ونسمح بأن يحملنا الهواء بعيدا كالأوراق.

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أما الذكرى فهي تعيد توثيق الروابط الأقوى؛ إنها الشعور بأننا جزء من التاريخ وأن نتنفس كشعب. إن الذكرى ليست أمرا شخصيا وخاصا بل هي الدرب التي تجمعنا بالله وبالآخرين.

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وأضاف أن ذكرى الرب في الكتاب المقدّس وتنقل من جيل إلى جيل.

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البابا فرنسيس

القديس بطرس

عيد جسد المسيح

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