صناعة السفر والسياحة الألمانية تخسر عائدات ب 1,8 مليار يورو خلال 3 أشهر

كتبت آمال رسلان

فقدت صناعة السفر والسياحة الألمانية عائدات بأكثر من 1.8 مليار يورو منذ مارس حتى نهاية مايو من هذا العام، نتيجة التوقف وإلغاء الإجازات على نطاق واسع، في حين أن الرحلات البحرية متوقع ألا تستأنف التشغيل قبل حلول عام 2021. وفقا لتقديرات وكالة تحليل البيانات TDA فقد تقلصت الحجوزات الجديدة حتى نهاية أبريل الماضي إلى 6% فقط من مستوى العام الماضي 2019 (بمعنى أن الحجوزات تم إلغاؤها بنسبة 94%)، علاوة على ذلك فإن 80% من هذه الحجوزات لا تحقق إيرادات جديدة ولكنها حجوزات قديمة تمت إعادة جدولتها من التواريخ الملغاة في مارس - يونيو إلى تواريخ لاحقة.

وقدرت وكالة TDA حجم عائدات الإجازات الملغاة لشهور الموسم المنخفض تقليديا في شهري مارس وأبريل بحوالي 900 مليون يورو، في حين أن إيرادات العطلات الملغاة في مايو عندما يبدأ الطلب على السفر في الارتفاع من المرجح أن تصل إلى 947 مليون يورو. وبالنظر إلى اتجاهات الحجز التمثيلية في الأسبوع التقويمي 18 (الاثنين 27 أبريل - الأحد 3 مايو)، وجد أن نسبة 22% من العملاء الذين قاموا بإعادة جدولة عطلاتهم قد اختاروا تواريخ جديدة في موسم شتاء 2020/2021 القادم، في حين أن 38% قرروا تأجيل عطلاتهم إلى صيف 2021.

وبناء على ذلك فقد قام معظم منظمي الرحلات السياحية ومشغلي الخطوط البحرية بإعادة جدولة الحجوزات اعتبارا من أكتوبر من العام المقبل.

فيما يتعلق بنوع العطلات التي تم إعادة جدولتها، كانت نسبة 44% منها رحلات بحرية، 23% برامج تقليدية شاملة Packages و 18% كانت إقامات في الفنادق محجوزة من خلال منظمي الرحلات السياحية.

وصدق مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا على مد تحذير السفر للدول خارج الاتحاد الأوروبي حتى 31 أغسطس، في حين أعطى الضوء الأخضر للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 15 يونيو.