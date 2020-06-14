"صحة قنا": خروج 9 حالات بعد تعافيهم من كورونا بالمستشفى العام.. صور

قنا- وائل محمد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا اليوم عن تعافي وخروج 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى قنا العام طبقا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة .

واشاد محافظ قنا بالدور الكبير والمجهود المستمر للأطقم الطبية بمحافظة قنا لتقديم افضل رعاية للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعبر المتعافين عن خالص شكرهم للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى علي كل ما قدموه لهم من جهد ورعاية خلال فترة اقامتهم بالمستشفى ، فيما اشار الدكتور محمد الديب مدير المستشفى ان اجمالي عدد حالات التعافي والخروج بلغت 10 حالات منذ تحويل المستشفى الشهر الماضي الي مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

واكد المحافظ علي استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا من خلال اللجنة المُشكلة للمرور علي المستشفيات ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة ، مشيرا الي استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي الشكاوي والاستفسارات والابلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد علي مدار 24 ساعة .

وفى سياق آخر، اكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا علي استمرار عمل لجنة المرور اليومي علي مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها ، حيث قامت اللجنة اليوم بتفقد مستشفى حميات نجع حمادي للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.

ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الاطباء واطقم التمريض والاداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة بكافة المستشفيات ، واشار المحافظ الي انه قام بتشكيل الجنة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد بحيث تقوم بمتابعة سير العمل وانتظام حضور الأطقم الطبية والتأكد من توافر الادوية المستلزمات الطبية ادوات مكافحة العدوي بكميات مناسبة ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي والتعامل معهم ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات .

واوضح الأستاذ كمال شلبي السكرتير العام خلال زيارته لمستشفى حميات نجع حمادي أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة ، مضيفا ان اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليا.