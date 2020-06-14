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صحة الشرقية: مدير مستشفيات العزل خاضع للعزل المنزلى لإصابته بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 08:18 م
صحة الشرقية: مدير مستشفيات العزل خاضع للعزل المنزلى لإصابته بكورونا وزارة الصحة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الدكتور حازم مباشر مدير مستشفيات العزل بمحافظة الشرقية خضع إلى عزل منزلي بمنزله منذ صباح يوم الخميس الماضى بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن مدير مستشفيات العزل بالمحافظة دخل العزل المنزلي بعد ان تم اخذ مسحة وجاءت النتيجة إيجابية لافتا أن الدكتور حازم مباشر من أنشط الأطباء  وكان يواصل الليل بالنهار فى عمله وصرب افضل الامثلة فى التفانى فى العمل

ودعا وكيل وزارة الصحة بالشرفية الله ان يشفى الدكتور حازم الشافعى وجميع الأطباء وكل أعضاء الجيش  الأبيض وجميع المصابين بفيروس كورونا   

وكان عدد من صفحات التواصل الاجتماعى  فيس بوك قد نشرت عن ظروف إصابة مدير مستشفيات العزل وأنه قام بعقد عدد من الاجتماعات بمديرية الصحة بالشرقية بعد إثبات ايجابية إصابته بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق  قام  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 ملايين جنيه و 700 ألف، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع، ومدير المستشفي بسرعة الانتهاء من الجناح الطبي وتجهيزه وتشغيله في خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثني علي أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


محافظة الشرقيه

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