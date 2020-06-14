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صحة الإسكندرية تستجيب لاستغاثة مريض كورونا وتؤكد تحسن حالته ورفضه دخول مستشفى

الأحد، 14 يونيو 2020 07:01 م
صحة الإسكندرية تستجيب لاستغاثة مريض كورونا وتؤكد تحسن حالته ورفضه دخول مستشفى مواطن كفيف مصاب بالكورونا
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية أنه تم التواصل مع حالة المواطن خالد عبد السلام محمود، الذى تم نشر بوست على "فيس بوك" حول إصابته بكرونا واحتياجه للمستشفى عزل، وهو كفيف ويحتاج إلى رعاية.

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إلى أنه تم التواصل مع المريض وإرسال سيارة إسعاف إلى عنوانه، إلا أن المريض أفاد أن حالته المرضية كانت من 17 يوما وهو حاليا بحالة جيدة ولا يحتاج لدخول مستشفى، وفيما يتعلق بزوجته وبناته، سوف تتم المتابعة يوميا لظهور أى أعراض وفق بروتوكول وزارة الصحة بالعلاج المنزلى للأعراض الخفيفة.

وكان  رواد موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ، فيديو استغاثة من المواطن خالد عبد السلام محمود، كفيف مقيم بمنطقة غربال شرق الإسكندرية، يستغيث من إصابتة بفيروس كورونا ويطالب بنقلة لأقرب مستشفى للعلاج اللازم، خاصة أن زوجته تونسية الجنسية وليس لها أقارب بمصر.

يذكر أن "اليوم السابع" تواصل مع خالد عبد السلام محمود، الذى أكد إصابته بفيروس كورونا منذ 2 يونيو الجارى، حيث ظهرت عليع الأعراض وتوجه إلى مستشفى صدر المعمورة وتم التشخيص بأنة التهاب رئوى، ويجب العلاج ببعض الأدوية إلا أنه لم يجد الأدوية بالصيدليات.

واستطرد خالد عبد السلام قائلا : "بعد زيادة حدة الأعراض توجهت إلى مستشفى الحميات لإجراء مسحة، خاصة مع بداية ظهور أعراض على زوجتى، إلا أنهم رفضو وأكدوا أنه لا داعى للمسحة والحالة مستقرة لى ولزوجتى ورفضوا احتجازنا بالمستشفى للعلاج"، موضحا أنه يقطن فى شقة ضيقة المساحة، وأنه حاول عدم نقل العدوى إلى بناته، حيث استطاع بمساعدة فاعلى الخير استئجار شقة بمساحة أكبر، فى مكان آخر إلا أن الأعراض بدأت تشتد على زوجته.

وأشار "لم أجد أمامى حلا سوى تسجيل الفيديو، خاصة بعد ظهور الأعراض على زوجتى فهى لديها سعال مستمر، وأنا أخشى على نقل العدوى للطفلتين 9 و4 سنوات".


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