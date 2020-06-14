اليوم السابع
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"صحة الإسكندرية" تتواصل مع كفيف أصيب بكورونا طلب نقله لمستشفى للعلاج

الأحد، 14 يونيو 2020 04:13 م
"صحة الإسكندرية" تتواصل مع كفيف أصيب بكورونا طلب نقله لمستشفى للعلاج رجل كفيف مصاب كورونا
الإسكندرية جاكلين منير

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 استغاث المواطن خالد عبد السلام محمود ، كفيف و مقيم بمنطقة غربال شرق الإسكندرية ، من إصابته بفيروس كورونا و يطالب بنقله لأقرب مستشفى للعلاج الازم، خاصة وأن زوجته تونسية الجنسية و ليس لها أقارب بمصر .

"اليوم السابع" تواصل مع خالد عبد السلام محمود ، و الذى أكد على إصابته بفيروس كورونا منذ 2 يونيو الجارى ، حيث ظهرت علية الأعراض وتوجه إلى مستشفى صدر المعمورة، الذى تأكد من خلال الكشف إصابته بالفيروس وتم التشخيص بأنه التهاب رئوى، ويجب العلاج ببعض الأدوية إلا أنه لم يجد تلك الأدوية بالصيدليات.

واستطرد خالد عبد السلام قائلا: "بعد زيادة حدة الأعراض توجهت إلى مستشفى الحميات لإجراء مسحة ،خاصة مع بداية ظهور أعراض على زوجتى، إلا أنهم رفضوا وأكدوا على أنه لا داعى للمسحة والحالة مستقرة لى ولزوجتى و رفضوا احتجازنا بالمستشفى للعلاج"، موضحا أنه يقطن فى شقة ضيقة المساحة، و أنه حاول عدم نقل العدوى إلى بناته ،حيث استطاع بمساعدة فاعلى الخير استئجار شقة بمساحة أكبر، فى مكان آخر إلا أن الأعراض بدأت تشتد على زوجته التى لديها سعال متواصل.

وطالب خالد عبد السلام باحتجازه هو وزوجته بالمستشفى و تلقى العلاج اللازم خوفا من نقل العدوى إلى بناته ، مستغيثا بوزارة الصحة لإنقاذ أبنائه.  

من جانبه قال خالد جمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جار التواصل مع الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


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