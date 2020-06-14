اليوم السابع
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صاحب مبادرة تصنيع بوابات تعقيم بالأقصر يعلن فوزهم ضمن أفضل 10 مبادرات بمصر

الأحد، 14 يونيو 2020 03:41 م
صاحب مبادرة تصنيع بوابات تعقيم بالأقصر يعلن فوزهم ضمن أفضل 10 مبادرات بمصر مبادرة تصنيع بوابات إلكترونية للتعقيم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس إبراهيم الغزالى صاحب مبادرة تصميم وتصنيع بوابات تعقيم لمكافحة العدوى بكورونا فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أن المبادرة التى أطلقها شباب المدينة لحماية الأهالى من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فازت ضمن أفضل 10 مبادرات شبابية على مستوى الجمهورية للحد من أخطار انتشار فيروس كورونا ضمن مسابقة "وعى غيرك" التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف المهندس إبراهيم الغزالى ابن محافظة الأقصر، إنه تلقى اليوم اتصالًا من مكتب وزير الشباب والرياضة، يؤكد فيها فوز المبادرة ضمن أفضل عشر مبادرات على مستوى الجمهورية، مضيفاً:" قررنا بعد فوز مبادرة "تصميم وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية" على مدخل الهيئات الحكومية ومراكز الشباب بمحافظة الأقصر، ضمن أفضل 10 مبادرات شبابية على مستوى الجمهورية، التبرع بالجائزة المالية لمجهودات جمعية الشباب للتنمية الشاملة في مكافحة الفيروس وخدمة المواطنين، موجهاً الشكر لكافة الشباب المشاركين والداعمين للمبادرة على هذا النجاح لهم جميعاً.
 
وكان قد نجح شباب مدينة الطود فى تصميم بوابات إلكترونية للتعقيم الذاتى ليتم وضعها بمداخل القرى والنجوع والشوارع لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى تم تصميمها بأيادى مهندس من مدينة الطود شرق الأقصر، وتم تشغيل عدد منها رسمياً خلال الفترة الماضية بمدخل مدينة الطود وعدد من المؤسسات والقرى بالمدينة، حيث قام بتصميم تلك البوابات الإلكترونية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا وتعقيم من يمر بداخلها، المهندس إبراهيم الغزالي إبن مدينة الطود، والذى حصل على دعم من جمعية الشباب بمدينة الطود، والذى أكد على إستعداده لعمل بوابات تكفى كافة المدن والقرى بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بمعاونة ومساعدة شباب كل مدينة وقرية لتوفير المواد اللازم للتصنيع، لتوفير بوابة تعقيم ذاتي على مدخل كل مدينة وقرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضح المهندس إبراهيم غزالى لـ"اليوم السابع"،  أنه شارك فى تصميم أول بوابة للتعقيم بمدينة الطود أكثر من 20 شاب ومواطن من جمعية الشباب بالطود، والذين وفروا كافة المتطلبات اللازمة لتصميم البوابة وتصنيعها حتى تشغيلها بشكل مثالى لخدمة المواطنين وحمايتهم من العدوى.

الاقصر

مسابقة الشباب والرياضة لمبادرات كورونا

مبادرة بوابات تعقيم بقرى الاقصر

اخبار الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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