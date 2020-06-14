الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 877 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 26 ألفا و759 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفي اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ877 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 834 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 25 ألفا و882 حالة.

وكانت بلدية الكويت، أعلنت إغلاق 66 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وفق الراى .

وقالت البلدية في بيان لها اليوم الأحد، إن فرقها الرقابية حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بين محلات تجارية ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية كما كشفت على 1146 محلا.



وأوضحت أن هذه الجولات الرقابية تندرج في إطار جهودها المبذولة لمجابهة تداعيات الفيروس بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار المرض.



وذكرت أن الجولات الميدانية التي نفذها مفتشو قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 88 مخالفة و35 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء.