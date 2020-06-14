شفاء 118 عسكريا روسيا من كورونا وإجمالى المتعافين يبلغ 5 آلاف عسكرى روسى

كتب وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالى للمتعافين منه إلى نحو 5 آلاف عسكرى روسى، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة: "خلال اليوم الماضى تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كورونا المستجد. وارتفع العدد الإجمالى للعسكريين المتعافين من هذا المرض، إلى 4947 شخصا".

ونوهت الوزارة، بأنه تم رفع المراقبة الطبية، عن 13227 عسكريا. وذكرت أن عدد الإصابات المسجلة فى صفوف العسكريين الروس، فى اليوم الماضى بلغ 1524 حالة.