شعبة الأدوية: "الصحة" تضخ نواقص أدوية المناعة الأسبوع الجارى لمرضى كورونا

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الصحة ستضخ الأسبوع الجارى كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى المضاد الحيوى الخاص بالمادة الفعالة ازوزروماسين وذلك لتوفير الكميات المطلوبة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى العزل المنزلى، وتعويض الأسواق بالنقص الحالى، إلا أن هذا الضخ من الأدوية على الصيدليات سيتم بضوابط محددة لمنع تخزين الأدوية وانتشار السوق السوداء وعدم وصول الدواء لمستحقيه

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات وزارة الصحة جاءت بتوزيع الأدوية على كبار الموزعين فى سبيل توزيعها على كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية والذى يتراوح عددهم من 72 إلى 75 الف صيدلية على مستوى الجمهورية حيث اجتمعت مع ممثلى الشركات العامله فى سوق الدواء فى مصر وبعض الهيئات العاملة فى قطاع الدواء ووجهت بزيادة الإنتاج وسرعة توفير أدوية المناعة فى الاسواق

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أنه سيتم طرح هذه الكميات بضوابط جديده وذلك لضمان وصولها لأكبر شريحة من المرضى المحتاجين المصابون بفيروس كورونا ومن هذه الضوابط

١ - التوزيع العادل على جميع صيدليات مصر من خلال الموزعين المعتمدين من وزارة الصحة .

٢ - إرسال بيان خاص بما تم توزيعه بانتظام إلى التفتيش الصيدلى وإدارة النواقص بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة.

٣ - فى حالة بيع كميه زيادة إلى اى صيدلية سوف يتم ارسال التفتيش الصيدلى على هذه الصيدلية للتأكد من استلام الكميه واتباع إرشادات بيعها.

٤ - يحتفظ الصيدلى بصورة من الروشته عند طلب كمية جديده يتم ختم هذه الصورة وارسالها بالطلبية الجديدة وذلك خاصة بالمضاد الحيوى ازوزروماسين

وأوضح عوف أنه فى نفس التوقيت تتواصل الشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة سلامة الغذاء وذلك لزيادة تسجيل وإنتاج المكملات الخاصه بزيادة المناعة مثل فيتامين سى والزنك والدى واللاكتوفيرين والكالسيوم والحديد وتقوم الهيئة حاليا بمجهود كبير لمواجهة تزايد الطلب على هذه المنتجات لمواجهة تحديات فيروس كرونا.