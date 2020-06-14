اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الأدوية: "الصحة" تضخ نواقص أدوية المناعة الأسبوع الجارى لمرضى كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 02:00 ص
شعبة الأدوية: "الصحة" تضخ نواقص أدوية المناعة الأسبوع الجارى لمرضى كورونا على عوف
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الصحة ستضخ الأسبوع الجارى كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى المضاد الحيوى الخاص بالمادة الفعالة ازوزروماسين وذلك لتوفير الكميات المطلوبة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى العزل المنزلى، وتعويض الأسواق بالنقص الحالى، إلا أن هذا الضخ من الأدوية على الصيدليات سيتم بضوابط محددة لمنع تخزين الأدوية وانتشار السوق السوداء وعدم وصول الدواء لمستحقيه 
 
وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات وزارة الصحة جاءت بتوزيع الأدوية على كبار الموزعين فى سبيل توزيعها على كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية والذى يتراوح عددهم من 72 إلى 75 الف صيدلية على مستوى الجمهورية حيث اجتمعت مع ممثلى الشركات العامله فى سوق الدواء فى مصر وبعض الهيئات العاملة فى قطاع الدواء ووجهت بزيادة الإنتاج وسرعة توفير أدوية المناعة فى الاسواق 
 
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أنه سيتم طرح هذه الكميات بضوابط جديده وذلك لضمان وصولها لأكبر شريحة من المرضى المحتاجين المصابون بفيروس كورونا ومن هذه الضوابط 
 
١ - التوزيع العادل على جميع صيدليات مصر من خلال الموزعين المعتمدين من وزارة الصحة .
 
٢ - إرسال بيان خاص بما تم توزيعه بانتظام إلى التفتيش الصيدلى وإدارة النواقص بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة.
 
٣ - فى حالة بيع كميه زيادة إلى اى صيدلية سوف يتم ارسال التفتيش الصيدلى على هذه الصيدلية للتأكد من استلام الكميه واتباع إرشادات بيعها. 
 
٤ - يحتفظ الصيدلى بصورة من الروشته عند طلب كمية جديده يتم ختم هذه الصورة وارسالها بالطلبية الجديدة وذلك خاصة بالمضاد الحيوى ازوزروماسين
 
 
وأوضح عوف أنه فى نفس التوقيت تتواصل الشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة سلامة الغذاء وذلك لزيادة تسجيل وإنتاج المكملات الخاصه بزيادة المناعة مثل فيتامين سى والزنك والدى واللاكتوفيرين والكالسيوم والحديد وتقوم الهيئة حاليا بمجهود كبير لمواجهة تزايد الطلب على هذه المنتجات لمواجهة تحديات فيروس كرونا. 

اخبار الاقتصاد

كورونا

أدوية المناعة

على عوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام

سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة