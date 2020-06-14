اليوم السابع
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خالد صلاح
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شركة طيران صينية تعلق رحلاتها من داكا إلى قوانغتشو بعد إصابات بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 09:05 ص
شركة طيران صينية تعلق رحلاتها من داكا إلى قوانغتشو بعد إصابات بكورونا طائرة ركاب
رويترز

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ذكرت إدارة الطيران المدنى فى الصين، اليوم الأحد، أن شركة خطوط جنوب الصين الجوية، ستعلق رحلتها من داكا إلى قوانغتشو لأربعة أسابيع، اعتبارا من 22 يونيو لمخاوف من إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.
 
وقالت الهيئة فى بيان، إن الفحوص أظهرت إصابة 17 راكبا بفيروس كورونا على متن رحلة يوم 11 يونيو من عاصمة بنجلادش إلى المدينة الصينية الجنوبية، وهو ما يفى بشروط تعليق الخدمة.
 
وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، قد أعلنت اليوم الأحد، عدم تسجيل أى وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 57 حالة إصابة، منها 38 حالة محلية و19 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالى المصابين إلى 83132 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
 
وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن الحالات المحلية المسجلة جاءت بواقع 36 حالة فى بكين وحالتين فى مقاطعة لياونينغ، فيما خرج مريضان من المستشفيات بعد شفائهما ليصل إجمالى المتعافين إلى 78369 شخصا.
 
وأضافت اللجنة أنه تم حتى يوم أمس تسجيل إجمالى 1827 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1744 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 3358 مخالطا للمرضى مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 542 شخصا أمس من الملاحظة.
 
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض، منها 6 حالات وافدة من الخارج، فيما ماتزال 103 حالات بدون أعراض منها 53 حالة وافدة تحت الملاحظة الطبية.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

شركه طيران صينيه

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