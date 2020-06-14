اليوم السابع
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شاهد حرائق غابات فى إيران.. والسلطات تصفها بـ"المريبة"

الأحد، 14 يونيو 2020 08:15 م
شاهد حرائق غابات فى إيران.. والسلطات تصفها بـ"المريبة" حرائق ايران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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شب عصر اليوم، حريق هائل في مستودع شركة البتروكيماويات، بمدينة معشور، جنوب غربي إيران، وبحسب وسائل اعلام إيرانية تمت السيطرة على الحادث ولم يسفر عن ضحايا في الأرواح.

ويأتى هذا الحريق ضمن سلسلة حرائق تصفها السلطات بالـ "مريبة" اندلعت الأسابيع الأخيرة فى غابات ومراعى إيران فى عدة مناطق، ووفقا لوكالة مهر الإيرانية إندلعت منذ ثلاثة ايام حرائق واسعة في أكثر من 33 نقطة من الأماكن الطبيعية في محافظة فارس جنوب ايران، أكبرها كانت في مرتفعات منطقة "ظفرآباد" وجبال "سبزبوسان".

وقالت السلطات أنها ألقت القبض على متسببين فى حرائق الغابات، وبحسب قائد قوى الامن الداخلي، العميد حسين أشتري، فانه تم القبض على عددا من الأشخاص تعمدوا اشعال النيران، ولم يعطى مزيدا من التفاصيل.

 

 

والأسبوع الماضى، امتدت سلسلة الحرائق إلى غابات ومراعى مدينة "دنا" شمال إقليم كهكيلوية وبوير احمد غرب إيران، وقالت وكالة تسنيم أن ألسنة اللهب تتصاعد وتمتد كل لحظة بسبب نقص الإمكانات والعنصر البشرى والمعدات وهبوب الرياح.

وكان اندلع حريق ضخم الأسبوع الماضى ايضا في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية طهران المخصص للسجناء السياسيين.

 

وبدأت الحرائق في جزء من سلسلة جبال زاغروس الممتدة من الشمال إلى الجنوب في الهضبة الإيرانية من الغابات في كهغلويه وإقليم بوير أحمد، لكنها امتدت الى 4 محافظات أخرى هي عيلام وكردستان والأهواز وبوشهر.

ولوحت تقارير إلى وجود شبهة جنائية وتعمد فى اشعال الحرائق الممتدة منذ أسابيع فى غابات إيران.

 


ايران

حرائق ايران

حرائق الغابات فى ايران

حرائق

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