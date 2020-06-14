سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صلاح، مدير مكتب السياحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم معاينة 6 فنادق جديدة من قبل لجان التفتيش على الضوابط والاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال سياحة بالبحر الأحمر، بينهم 3 في الغردقة و3 فى مرسى علم.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن خلال أيام سيتم تسليم 12 فندقا شهادات الصحة والسلامة لاستقبالهم سياحة بعد التأكد بدقة شديدة تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة، على الضوابط والشروط لاستقبال السياحة.

وكانت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، قد أعلنت أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندقا سياحيا بمدن البحر الأحمر.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحي تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتابعت: أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.