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سلطنة عمان تسجل 5 وفيات و1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 11:33 ص
سلطنة عمان تسجل 5 وفيات و1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا الصحة العمانية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل (1404) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها (400) حالة لعمانيين، (1004) حالات لغير عمانيين.ليصل العدد الكلي للإصابات 23.481 حالة، وتسجيل 5 وفيات ليرفع إجمالي عدد الوفاة إلى 104 حالات، بينما تعافى 924 حالة، ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 8454 حالة.

 

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل (1006) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (435) حالة لعمانيين، (571) حالة لغير عمانيين.، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 22077 حالة، وتوفى 3 حالات ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 99 حالة، بينما تعافى 41 حالة ليصبح عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 7530.

 

و قللت سلطنة عمان مدة التعافي من كورونا 10 أيام بدلا من 14 يوم، وقال الدكتور سيف العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض العمانية ، "قللنا مدة التعافي من "كوفيد 19" لتصبح 10 أيام بدلا من 14 يوما".

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العاشر للجنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" بسلطنة عمان، وقال العبري إن النسبة الإيجابية في الفحوصات التي أجريت مؤخرا في ولاية مطرح "المعزولة بالسلطنة" انخفضت إلى 35 % بعد أن وصلت إلى 60% ولذلك توجهنا نحو تخفيف الغلق عن بعض الأحياء في الولاية.

 

وأضاف أن عقار رمديسفير الياباني ضمن بروتوكول العلاج المعتمد في السلطنة وهو من أفضل الأدوية المساعدة في العلاج حتى الآن، مشيرًا إلى أن معدل RO كان مرتفعًا مع بداية الوباء وتجاوز 2 ثم مع بدء الإجراءات الاحترازية انخفض خاصة بين العمانيين إلى أقل من 1 ولكن بعد العيد عاد المعدل إلى الارتفاع إلى 2 وهذا معدل غير مريح أبدًا، موضحًا أن الـ RO: هو قدرة انتشار الفيروس في ظل عدم وجود أدوية أو لقاح موضحًا أنه تمت تقليل مدة التعافي من كوفيد 19 لتصبح 10 أيام بدلا من 14 يومًا.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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