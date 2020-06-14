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سفير العراق بالقاهرة يبحث مشكلات الطلبة العراقيين مع الإدارة المصرية للوافدين

الأحد، 14 يونيو 2020 06:08 م
سفير العراق بالقاهرة يبحث مشكلات الطلبة العراقيين مع الإدارة المصرية للوافدين سفير العراق بالقاهرة يبحث مشكلات الطلبة العراقيين مع الادارة المصرية للوافدين
كتب أحمد جمعة

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عقد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي، اليوم الأحد، إجتماعاً مع د. رشا كمال محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في جمهورية مصر العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من كادر القسم القنصلي في السفارة المختص بشؤون الطلبة.
 
وجرى خلال الاجتماع الافتراضي الذي استغرق زهاء الساعتين، بحث شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية، وسُبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وإزالة العقبات التي تعترضهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
واكد السفير الدليمي، على أهمية إيلاء الطلبة العراقيين الاهتمام المطلوب، من خلال تيّسير اجراءاتهم، وإنماء التواصل والتنسيق بين السفارة وإدارة الوافدين، مُثمناً التعاون الذي تُبديه الادارة للسفارة بما يخص شؤون الطلبة العراقيين.
 
من جانبها، بَيّنت رئيس الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين د. رشا كمال محمد، التسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، من خلال التواصل الإلكتروني معهم على الموقع الرسمي للإدارة.
 
 

سفير العراق

سفاره العراق لدى القاهرة

السفير العراقى

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