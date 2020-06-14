اليوم السابع
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زعيم المعارضة فى فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية ويصفها بالباطلة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:04 ص
زعيم المعارضة فى فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية ويصفها بالباطلة خوان جوايدو زعيم المعارضة فى فنزويلا
كراكاس (رويترز)

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قال خوان جوايدو زعيم المعارضة فى فنزويلا، إن المعارضة لن تعترف بهيئة انتخابية "باطلة" عينتها المحكمة العليا المقربة من الحكومة كما تعهد حلفاؤه بتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية.

 

وتعترف عشرات الدول بجوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التى تسيطر عليها المعارضة، رئيسا شرعيا لفنزويلا، ومن شأن تمديد الدورة البرلمانية إلى بعد موعد نهايتها المقرر فى يناير 2021 أن يتيح لجوايدو البقاء فى منصبه حتى إذا قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة فى نهاية العام.

 

وقال جوايدو للصحفيين خلال مؤتمر صحفى عبر الانترنت "لن نعترف بأى مجلس انتخابى وطنى باطل"،  ويمنح الدستور سلطة تعيين أعضاء المجلس الانتخابى الوطنى للبرلمان لكن المحكمة العليا، التى ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها موالية لحكومة الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو، عينت أعضاء المجلس بعد قرارها بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أخفقت فى القيام بذلك.

 

وندد زعماء المعارضة بالإجراء بوصفه محاولة لتزوير الانتخابات وقال بعض حلفاء جوايدو البارزين إنه ينبغى للبرلمان الحالى تمديد فترته.

 

 


زعيم المعارضة

فنزويلا

أخبار فنزويلا

الهيئة الانتخابية

حلفاء جوايدو

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