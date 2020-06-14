اليوم السابع
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زحام شديد أمام مقرات تقديم اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 14 يونيو 2020 05:33 م
زحام شديد أمام مقرات تقديم اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة اعتذارات المعلمين عن اعمال الامتحانات
محمود طه حسين

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شهدت اليوم الأحد لجان الإدارة ومقرات تسليم الاعتذارات للمعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، زحاما شديدا من أعضاء هيئة التدريس لتقديمهم اعتذارات، حيث استقبل لجان الإدارة آلاف الطلبات فى أول يوم من فتح باب الاعتذارات والذى يستمر حتى الثلاثاء القمبل 16 يوينو الجارى.


وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن لجان الإدارة لديها شروط يتم تطبيقها على أى شخص يرغب فى الاعتذار، خاصة من أصيب بكورونا أو مخالط  لشخص مصاب أو يقع فى منطقة عزل صحى، قائلة: من يرغب فى تقديم اعتذار دون سبب عليه أن يعلم أن الاشتراك فى أعمال الامتحانات مهمة قومية يجب أن يتقدم ويشارك فيها.

وحددت الوزارة مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية،  للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمعلمين  المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات.ذ
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:
1.    قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2.    أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3.    العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4.    نسبة عجز 5%.
5.    وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
6.    وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
7.    وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
8.    الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
9.    ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10.    الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.




 


التربية والتعليم

لجان الاعتذارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

شروط الاعتذارات

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