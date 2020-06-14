روسيا: تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو والإجمالي3334

كتب محمد عبد العظيم

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، اليوم الأحد عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس فى العاصمة ليرتفع الإجمالي فى موسكو إلى 3334، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفيما أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، صباح اليوم عن تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و900 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.