رصيف سوميد بالمقدمة.. اعرف أهم مشروعات خطوط الأنابيب والتخزين

كتبت – مروة الغول

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية،خطة لتنفيذ عدد من مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وسعات التخزين والتي تهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم، وأيضا توفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، وخلال الـ 6 سنوات الماضية تم تنفيذ عدد من تلك المشروعات والتي كانت كالتالي ..

1-مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد.

2-تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية .

3- إحلال وتجديد 18 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية .

4- بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم.

5- حجم التكلفة الاستثمارية الاجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه .

6- الانتهاء من تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية.

7-مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر .

8-مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.