اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رسالة خطية من أمير الكويت إلى رئيس الوزراء العراقى

الأحد، 14 يونيو 2020 01:08 م
رسالة خطية من أمير الكويت إلى رئيس الوزراء العراقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

سلم وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد الناصر رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويتصل محتواها بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الراى الكويتية.


جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لمبعوث أمير الكويت بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب أن الأخير "استقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد". وفق العربية.

وصباح اليوم الأحد، وصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي"، وأضاف أن "الزيارة تبحث عدداً من الموضوعات بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكدت الكويت الشهر الماضي أن ثمة توافقاً مع العراق حول "حل عديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين".

 

 


امير الكويت

الكاظمى

العلاقات الكويتية العراقية

وزير خارجية الكويت يزور العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة