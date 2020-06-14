اليوم السابع
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رئيس وزراء موريتانيا: لدينا خطة لمجابهة كورونا كفيلة بالسيطرة على الوضع

الأحد، 14 يونيو 2020 05:00 ص
رئيس وزراء موريتانيا: لدينا خطة لمجابهة كورونا كفيلة بالسيطرة على الوضع إسماعيل ولد الشيخ سيديا رئيس الوزراء الموريتانى
نواكشوط /أ ش أ/

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قال رئيس الوزراء الموريتانى المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، إن بلاده لديها خطة لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد كفيلة بالسيطرة على الوضع.

وأضاف سيديا - فى تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية فجر اليوم الأحد - أنه "لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيدا بالدور الكبير الذى تلعبه القوات المسلحة ووزارة الصحة، مؤكدا استفادة 168 ألف أسرة موريتانية من برنامج حكومى يستهدف "الطبقات الهشة" بعد استفادة 30 ألف أسرة أخرى قبل فترة، ضمن جهود مكافحة جائحة (كورونا).

وتابع: "إن الحكومة الموريتانية اعتمدت جملة من الإجراءات الاحترازية لمحاربة هذه الجائحة، تم فى إطارها المواءمة بين صحة المواطنين من جهة والمحافظة على تعزيز وتطوير واقعهم الاقتصادى والاجتماعى وتوسيع نطاق الفحوص، وإشراك مجموعة كبيرة من الشباب فى عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، والمساهمة فى الإطلاع على المصابين وتوجيههم إلى المراكز الصحية"، مشيرا إلى فتح وزارة الدفاع الموريتانية ثلاثة مراكز صحية إضافية يوم السبت الماضيى فى (نواكشوط) لإجراء الفحوص ولتوجيه المصابين.

وحول جهود بلاده فى محاربة الإرهاب، قال رئيس الوزراء - الذى تتولى بلاده رئاسة مجموعة الخمس فى الساحل الأفريقى - إن المقاربة التى أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لمحاربة الإرهاب كانت محل إعجاب من دول العالم، مشيرا إلى أن رئاسة موريتانيا لمجموعة الخمس كانت متميزة بكل المقاييس.

 


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