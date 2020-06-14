اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس وزراء تونس: انتصرنا فى معركة كورونا والإصابات هبطت إلى خمسين حالة فقط

الأحد، 14 يونيو 2020 10:29 م
رئيس وزراء تونس: انتصرنا فى معركة كورونا والإصابات هبطت إلى خمسين حالة فقط كورونا
رويترز

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قال رئيس وزراء تونس، الياس الفخفاخ، اليوم، الأحد، إن بلاده فازت في معركة كورونا‭‭‬‬ مع انحسار انتشار الفيروس وهبوط عدد الاصابات الى حوالى خمسين فقط.
 
وأغلب الاصابات حاليا من الوافدين على تونس، ويخضعون للحجر الصحى، وستفتح تونس حدودها البرية والبحرية والجوية في نهاية شهر يونيو الحالى فى إشارة للسيطرة على الفيروس.
 
وأضاف رئيس وزراء تونس، في حديثه مع التلفزيون المحلي إلى عجلة الإنتاج في تونس عادت للدوران بعد الأزمة الصحية التي مرت بها، وأنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء للدين الخارجى، وأن كل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية.
 
وأضاف أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي بسبب أزمة فيروس كورونا كما أن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.
 
وكانت منظمة السياحة العالمية، أعلنت أن تونس باتت تمثل "وجهة سياحية آمنة"، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.
 
وفي تغريدة عبر حسابها فى "تويتر"، قالت المنظمة، إن تونس اتبعت بروتوكولا صحياً مشددا لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع.
 
وقامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على "تويتر"، للبروتوكول الصحى، الذى أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين فى القطاع والوافدين، مؤكدة أن تونس وجهة آمنة.

 


كورونا

رئيس وزراء تونس

الياس الفخاخ

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