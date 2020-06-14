رئيس وزراء اليونان قبل يوم من فتح المطارات: سلامة السائحين أهم أولويات الحكومة

كتبت: هناء أبو العز

أكد رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، أن سلامة السائحين تمثل أهم الأولويات، وذلك مع استعداد البلاد لافتتاح مطاراتها يوم غد الاثنين لاستقبال الزائرين الأجانب.

وقال ميتسوتاكيس، أثناء زيارته لجزيرة سانتوريني وهي مقصد شهير لقضاء العطلات: يسعدني للغاية أن أكون هنا في سانتوريني ، كي أبعث برسالة مفادها أن اليونان مستعدة للترحيب بالسائحين هذا الصيف بوضع سلامتهم وصحتهم على رأس الأولويات.

وتستأنف الرحلات الدولية من المطارات الرئيسية بالبلاد وإليها في 15 يونيو بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أشهر، وتعتبر السياحة رافد مهم للاقتصاد في هذا البلد حيث تسهم بنحو 20 % من الناتج الاقتصادي لليونان التي خرجت عام 2018 من أزمة ديون طاحنة استمرت عشر سنوات.

وتجتذب جزيرة سانتوريني البركانية ملايين السائحين سنويا لشهرتها بمشاهد الغروب الخلابة وشواطئها ذات الرمال السوداء.

السلطات اليونانية عززت عدد الأطباء والطواقم الطبية في الجزر التي تعد مقاصد سياحية، كما زار ميتسوتاكيس، الذي كان يضع كمامة، منشآت صحية والتقى بأطباء في سانتوريني .