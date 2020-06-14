رئيس وزراء إثيوبيا يعلن عقد قمة تشاورية بين رئيسى الصومال وأرض الصومال

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عقد قمة بين رئيسي الصومال وأرض الصومال، مشيرا إلى أنها تفتح الباب لإجراء مصالحة وطنية وإقليمية.

وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أشعر بالسعادة بسبب انعقاد قمة تشاورية بين قادة الصومال وأرض الصومال"، مضيفا: "استضاف القمة رئيس جيبوتي إسماعيل جيلي".

وتابع "شارك في القمة، التي عقدت اليوم، الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس أرض الصومال موسى عبدي". وقال رئيس الوزراء الإثيوبى "إنها بداية للحوار والمصالحة الوطنية والإقليمية".