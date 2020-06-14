رئيس "مياه القناة": رفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد فى بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه جار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محط معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتى تقدر طاقتها التصميمية بـ37500 متر مكعب فى يوم.

وشدد رئيس شركة "مياه القناة"، خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة بمدينة بورفؤاد شرق القناة، يرافقه العميد أيمن خيرى، رئيس قطاع بورسعيد وأعضاء لجنة الإشراف على العملية ومقاول التنفيذ على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال طبقًا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد، بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطهير لخزان المياه الاستراتيجى المغذى لمحافظة بورسعيد سعة 50 ألف متر مكعب، والذى يعد من أهم عناصر منظومة الامداد بالمياه للمحافظة، والذى يتم تشغيله فى حال الطوارئ المختلفة لضمان استمرار تغذية مياة الشرب للمواطنين بمحافظة بورسعيد دون توقف.