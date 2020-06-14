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رئيس مدينة سفاجا : صيانة أعمدة الإنارة وعزل الأسلاك لحماية المواطنين

الأحد، 14 يونيو 2020 02:31 م
رئيس مدينة سفاجا : صيانة أعمدة الإنارة وعزل الأسلاك لحماية المواطنين صيانة أعمدة الإنارة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أعمال الصيانة الدورية واللازمة لأعمدة الإنارة، وعزل الأسلاك والتوصيلات الكهربائية على مستوى كافة أحياء المدينة.

وأوضحت المغربى انه تم الانتهاء من صيانة "كشافات الليد" والتوصيلات الكهربائية لأعمدة الإنارة بعدد من مناطق وأحياء المدينة بواسطة فنى الإنارة بالوحدة.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن أعمال الصيانة، شملت الإنتهاء من صيانة 90 عمود فى الطريق الدائرى من أسلاك ترمو وكبلات أرضى ولحام أغطيه وتأمينها وانارة جميع الأعمدة وكذلك شارع الخزانات تم لحام سلك 20 عمود.

وشددت المغربى على ضرورة متابعة إصلاح أعمدة الإنارة ومتابعة عزل الكهرباء وعمل الصيانة اللازمة وعزل الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

وأضافت أنه تم عقد اجتماع موسع مع مسئول شركة الكهرباء والإدارات المسئولة عن الإنارة بالوحدات القروية للإنتهاء من الصيانة وعزل الأسلاك بأعمدة الكهرباء للحفاظ على أرواح المواطنين.

 

 

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