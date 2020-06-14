اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا: رفع 24 طن قمامة من القرى لمكافحة انتشار العدوى والأمراض

الأحد، 14 يونيو 2020 07:00 ص
رئيس مدينة إسنا: رفع 24 طن قمامة من القرى لمكافحة انتشار العدوى والأمراض رفع مخلفات وقمامة من القرى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت على مدار الـ24 ساعة الماضية مواصلة حملات النظافة والتجميل ورفع أطنان القمامة والمخلفات من القرى المختلفة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى والأمراض بين المواطنين، فى حملات يومية بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات النظافة يومياً بالقرى والنجوع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع" أنه تم إطلاق الحملات بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، عن نجاح رجال القرى المختلفة فى رفع 24 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات لمكافحة إنتشار العدوى بين المواطنين.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 6 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة على الطريق العام المؤدى لمدرسة الزراعة وبجوار المزلقان والمستشفى والمعهد الأزهري، بجانب تفريغ الحاويات وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى استحسان المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة، وأسفرت الحملة عن رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الدير والعمارات السكنية وبجوار مدرسة الشيخ رزق وبجوار الوحدة الصحية بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

كما شملت الحملات قيام رجال الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 8 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالقرية 1 والقرية الوسطى بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى استحسان المواطنين.

وشدد محمد سيد سليمان على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم، وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، مؤكدا أن الحملة لاقت استحسان المواطنين، ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير الحاويات وأيضا استكمال رش وتطهير شوارع إسنا والأماكن العامة، حفاظا على صحة المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

أعمال رفع المخلفات والقمامة من شوارع قرى جنوب الأقصر
أعمال رفع المخلفات والقمامة من شوارع قرى جنوب الأقصر

 

حملات النظافة والتجميل جنوب ااقصر
حملات النظافة والتجميل جنوب ااقصر

 

رفع المخلفات بقرى مدينة اسنا
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