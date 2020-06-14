رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

كتب محسن البديوى

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية العليا المشرفة على وضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن معدل الوفيات التي جرى إعلانها السبت بين مصابى كورونا، مفاجئة وكانت زيادة وفاقت توقعاتنا.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على القناة المصرية الأولى، أن مصر تتابع بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنه تصنيع "ريمديسيفير" سيكون مصريًا بدءًا من اليوم.



وأشار إلى أنه بيانات أولية من دراسة جديدة أن امتلاكك لفصيلة دم معينة قد يساعد في حمايتك من فيروس كورونا الجديد، حيث وجد باحثون في شركة اختبارات أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الد من النوع O كانوا أقل عرضة للإصابة بكوفيد – 19، أما أصحاب فصيلة الدم AB الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.



وسمحت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية باستخدام عقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج مُصابي فيروس كورونا لمستجد، وذلك حسبما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، بالسماح لشركة «جيلياد ساينسيز» أن تستخدم عقار ريمديسيفير التجريبي بشكل طارئ لعلاج مُصابي فيروس كورونا وذلك ظل تسابق العلماء عالميًا لتطوير اللقاحات والعلاجات للحد من جائحة كورونا.