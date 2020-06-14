اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس شركة مياه القناة يشدد على الإلتزام بالجداول الزمنية للمشروعات

الأحد، 14 يونيو 2020 04:59 م
رئيس شركة مياه القناة يشدد على الإلتزام بالجداول الزمنية للمشروعات خلال الزيارة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه جارى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتى تقدر طاقتها التصميمية بــــــ ٣٧٥٠٠ متر مكعب يوم  .
 
وشدد اللواء عصمت خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة بمدينة بورفؤاد شرق القناة يرافقه العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد واعضاء لجنة الإشراف على العملية ومقاول التنفيذ على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم  مع الشركة المنفذة للاعمال المدنية بالمحطة . 
 
وأكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد  ومشروعات شرق التفريعة. 
 
كما شملت الجولة متابعة أعمال التطهير لخزان المياه الاستراتيجى المغذى لمحافظة بورسعيد  سعة 50 ألف متر مكعب والذي يعد من أهم عناصر منظومة الإمداد بالمياه للمحافظة والذي يتم تشغيلة حال الطوارئ المختلفة لضمان استمرار تغذية مياة الشرب للمواطنين بمحافظة بورسعيد دون توقف.
 
 

الشركه القابضه المياه

القابضه لمياه الشرب

محافظات القناة

شركات المقاولات

مشروعات المياه والصرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة