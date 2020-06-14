رئيس شركة مياه القناة يشدد على الإلتزام بالجداول الزمنية للمشروعات

كتب أحمد حسن

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه جارى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتى تقدر طاقتها التصميمية بــــــ ٣٧٥٠٠ متر مكعب يوم .

وشدد اللواء عصمت خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة بمدينة بورفؤاد شرق القناة يرافقه العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد واعضاء لجنة الإشراف على العملية ومقاول التنفيذ على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للاعمال المدنية بالمحطة .

وأكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطهير لخزان المياه الاستراتيجى المغذى لمحافظة بورسعيد سعة 50 ألف متر مكعب والذي يعد من أهم عناصر منظومة الإمداد بالمياه للمحافظة والذي يتم تشغيلة حال الطوارئ المختلفة لضمان استمرار تغذية مياة الشرب للمواطنين بمحافظة بورسعيد دون توقف.