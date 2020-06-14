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رئيس حكومة إيطاليا يدعو لـ "خطة جريئة" لإنقاذ البلاد من أزمة كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:07 م
رئيس حكومة إيطاليا يدعو لـ "خطة جريئة" لإنقاذ البلاد من أزمة كورونا رئيس حكومة ايطاليا جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى

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دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى "خطة جريئة" في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19، وفقا لشبطة "يورونيوز".

وأشار كونتي إلى ضرورة وضع خطة لتجاوز أزمة البلاد في وقت رفضت شخصيات في المعارضة الإيطالية حضور المحادثات الطارئة التي تم تنظيمها على عجل وقوبلت بانتقادات واسعة، وقال كونتي في مستهل الاجتماع إن على قادة الاتحاد الأوروبي "إظهار أنهم فهموا بأن المسألة تتعلّق بالدفاع عن المصالح المشتركة".

وأضاف دى كونتى "نعيش صدمة غير مسبوقة بتكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية عالية للغاية".

ومن المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشا نسبته 8.3 % على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.

ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثراً بأزمة كوفيد-19، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار)، مؤلفة من 500 مليار يورو في شكل منح و 250 مليار يورو في شكل قروض.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على حوالى 172 مليار يورو من هذا المبلغ، وقال كونتي "علينا كذلك استغلال (اللحظة) لتحويل الأزمة إلى فرصة للتخلّص من كافة العقبات التي تسببت بتباطؤ في البلاد على مدى السنوات العشرين الأخيرة".

وأكد أنه يشاطر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الرأي بأنه "لا يمكننا السماح لأنفسنا بالعودة إلى ما كان عليه الحال قبل الأزمة، "جمال بلدنا" وتنعقد المحادثات افتراضيا من قصر يعود إلى القرن السابع عشر هو "كازينو ديل بيل ريسبيرو"، والذي وصفه كونتي بأنه خيار فريد "للتذكير بجمال إيطاليا".

وقال "في وقت نجتمع من أجل إعادة الإنعاش، علينا التأكد من أن العالم بأسره يركز على جمال بلدنا"، وكانت فون دير لايين من بين المشاركين إضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتلونى ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

ورغم ارتفاع معدلات التأييد خلال فترة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، يواجه كونتي استجوابات من ممثلي النيابة العامة بشأن طريقة تعامله مع الأزمة وتحديات سياسية في وقت تشهد البلاد ركودا عميقا.

واقترح تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون فيتوريو كولاو لوضع توصيات بشأن كيفية إعادة الاقتصاد الإيطالي إلى المسار الصحيح.

وأشار رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إلى أنه يسعى لتوحيد "قوى البلاد الأكبر" وجمع "الأفكار الأكثر فعالية" لتحقيق انتعاش اقتصادي بعد إغلاق دام شهرين.

وأمل في حشد الغالبية الحاكمة وأعضاء المعارضة والنقابات وخبراء الاقتصاد لوضع مسودة إرشادات تشكّل أساس خطة التعافي.

وتشمل المقترحات رقمنة الإدارة العامة المتهالكة في إيطاليا وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة نظام الجامعات الوطنية ضمن مسائل أخرى تحتاج للإصلاح. لكن المعارضة رفضت دعوة كونتي.

 


ايطاليا

رئيس حكومة ايطاليا

كوفيد19

فيروس كورونا

ازمة كورونا

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