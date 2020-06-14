رئيس جامعة طنطا: مراكز استقبال لمرضي كورونا وخريطة توزيع جغرافى للمصابين

الغربية - عادل ضرة

طالب رئيس جامعه طنطا بتخصيص مراكز استقبال لمرضي كورونا وتغطيتها بكوادر طبية، على أن يتم فحص المريض من خلال هذه المراكز وتحويله إلى أقرب مستشفى عزل من محل سكنه حال ثبوت إصابته ، مؤكداً علي ضرورة عمل خريطة توزيع جغرافى للمصابين ، وكتيب ارشادات للمريض حول كيفية تلقى العلاج مع توفير شنطة علاج لمريض العزل المنزلى .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الأزمات ، اليوم، بمقر ديوان عام محافظة الغربية، والذي ترأسه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور اللواء هيثم عاطف، والعميد حازم الخولى، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام للمحافظة ، والدكتور أحمد شوقى مسئول اللجنه العلمية بوزارة الصحة ، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات، والدكتوره هيام أبو حمر مدير الطب الوقائى، والدكتوره حسناء سالم مدير مكافحة العدوي.

وخلال الاجتماع ، أكد رئيس جامعة طنطا ، استعداد المستشفيات الجامعية لتقديم كافة سبل الدعم لمرضي فيروس كورونا المستجد، للخروج بالأزمة الي بر الامان.

من جانبه ، ثمن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي جهود جامعه طنطا فى دعم المنظومة الصحية عامة، والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة، وتحملها كافة حالات الطوارىء ، مشيداً بدور جيش جامعة طنطا الأبيض في مجابهة "كورونا".