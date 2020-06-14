رئيس جامعة بنى سويف: تحديد مبنى لعزل مصابى كورونا بـ63 سرير رعاية و28 جهاز تنفس

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، تحديد مبنى للعزل لمصابى فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، 28 جهاز تنفس صناعي، 25 سرير رعاية متوسطة.

وأشار الدكتور منصور فى تصريحات صحفية إلى أننا قمنا بتوفير 2 من المبانى بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا للمصابين بمرض الكورونا أعراض بسيطة إلى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منزلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى جامعة بنى سويف.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية طب بنى سويف فى بيان سابق له، أنه تم عمل صيدلية بالمدينة الجامعية وتوفير جميع المستلزمات الطبية من أدوية ووسائل الحماية من جوانتات وأفرولات وماسكات وجميع أدوية الطوارئ للحفاظ على الأطباء والتمريض العاملين بالعزل وحمايتهم، وكذلك للمرضى المقيمين بالمستشفى طبقا للبرتوكولات المعمول بها عالميا.

وأكد الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية أن كل هذا يتم تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والذى يعمل بكل جهد على توفير كل ما يحتاجه قسم العزل الجديد بالمدينة الجامعية من أثاث ومستلزمات طبية وتجهيز مطبخ بالمدينة لخدمة مرضى العزل، وكذلك العاملين بالعزل، وأيضا وجود وسائل ترفية بالمدينة للمرضى المقيمين بالمستشفى.