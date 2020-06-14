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رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى لمتابعة تجهيزات كلية الإعلام

الأحد، 14 يونيو 2020 02:39 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى لمتابعة تجهيزات كلية الإعلام رئيس جامعة المنوفية مع وفد المجلس الأعلى للجامعات
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات المنوطة بوضع التقرير النهائى لجاهزية كلية الإعلام ، ومدى إمكانية بدء الدراسة بها فى العام الدراسى الجديد .

تناول مبارك خلال اللقاء ، الحديث عن حجم العمل الذى تم بالكلية ، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمتطلبات لتكون كلية متميزة تخدم دور الإعلام ، وقادرة على إعداد وتأهيل خريجين متميزين أكاديميا ومهنيا للمنافسة فى سوق العمل فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى .

هذا وقد توجهت اللجنة التى تضم الدكتور حمدى حسن عضو لجنة قطاع الدراسات الإعلامية ، وعضو من الكلية الفنية العسكرية ، وعضو من الرقابة الإدارية يرافقهم المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب إلى مبنى الكلية بالمجمع النظرى للكليات ، وقامت بتفقد المدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة والقاعات الدراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، والمصاعد ودورات المياه، ومدخل الكلية والمصاعد وكافة وحدات المبنى، لتقديم التقرير النهائى عن تجهيزات الكلية .

 

 

 


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