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رئيس الوزراء يعقد اجتماع لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:12 ص
رئيس الوزراء يعقد اجتماع لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماع بشأن متابعة العمل بالعاصمة الادارية ومعدلات التنفيذ . 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أمس  مشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمحافظة الجيزة
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالتأكيد أن الدولة تواصل في المرحلة الحالية التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإنشاء محطات المعالجة، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بالنهوض بقدرات وطاقات مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الضوء على مراحل تنفيذ محطة معالجة أبو رواش التي تقع شمال محافظة الجیزة في الكیلو 26 طریق مصر – إسكندریة الصحراوي، وتبلغ مساحتھا حوالي 344 فدانا، موضحاً في هذا الصدد أن المحطة تستقبل ضخ الحمأة حالياً 6000م3‪/‬یوم عند تركیز 3 %من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10000 عند تركیز 8.0 % من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوي شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.
 
 

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