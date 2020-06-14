رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يحدد المعاهد التى سيتم ترشيحها للاعتماد

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، مع الدكتورة أميمة قنطوش، مدير التعليم النموذجي، ومحمد المصري، مدير إدارة الجودة؛ لتحديد المعاهد التى سيتم تقديمها للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدراسى 2020 / 2021 م، وفق المعايير المتفق عليها.

وذلك بحضور علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية، وإبراهيم المغربى مدير التفتيش المالى والإداري، ومحمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي، والمهندس زكريا الشيخ من الإدارة الهندسية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعماد خليل مدير الخطة والمنهج، وأحمد السيد، والدكتور رضا نوايا عضوا إدارة الجودة، وإسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية.

وتم خلال الاجتماع تحديد المعاهد التى سيتم ترشيحها للاعتماد، والعمل على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لها، وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية العمل بروح الفريق ودوره فى نجاح العمل.

وطلب علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية تأجيل عقد أى لجان للمرور على المعاهد المرشحة لحين الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ للتفرغ لأعمال الامتحانات وخروجها على أكمل وجه.

وأكد إبراهيم المغربى مدير التفتيش المالى والإدارى بضرورة تفعيل برتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والشئون الاجتماعية لسد العجز فى المعلمات بمرحلة رياض الأطفال.