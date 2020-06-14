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رئيس البرلمان: حريص على دستورية قانون النواب حتى لا تتعطل الانتخابات

الأحد، 14 يونيو 2020 03:02 م
رئيس البرلمان: حريص على دستورية قانون النواب حتى لا تتعطل الانتخابات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى يناقشه المجلس الآن فى الجلسة العامة بشأن تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، قانون مهم جدا ومن القوانين الأساسية التى نص عليها الدستور صراحة، وتعتبر قوانين الانتخابات عموما من القوانين الأساسية بما فيها قوانين رئاسة الجمهورية والنواب والشيوخ.
 
 
 
وتابع "عبد العال"، موجها حديثه للنواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كنت أرجح أن نناقش الميزانية ثم قوانين الانتخابات ليكون هناك متسع من الوقت، وكنت أتمنى من اللجنة التشريعية أن توسع المناقشات لكن اللجنة انتهت منها نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا، فمثل هذه المشروعات قوانين الجميع يراقبها ويترقبها، وليس هناك مصلحة على الإطلاق لرئيس المجلس".
 
واستطرد رئيس البرلمان: "هناك شىء هام ومهم، التزمنا به جميعا ويجب أن نلتزم به، هذا الدستور، والمبدأ الذى أخذته لا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور، وأى قاضى فى أى محكمة لو قدم طعن ورجح عدم الدستورية سيوقف الانتخابات مثلما حدث من قبل، بالتالى لماذا العجلة، العجلة ممكن تكون وسيلة لاغتيال الحق والقضاء عليه، فليس مصلحة لى ولا لكم أن تمرروا نص غير دستورى، ولما تحدثت عن نص تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ، فهذا النص يناقش الآن داخل المجلس القومى للمرأة وعدد من المؤسسات الخاصة بالمرأة، وأعطيت فسحة من الوقت، وليس الأمر معناه أنهم سيلزمونا، ولكن الهدف التوافق حول قوانين الانتخابات لأنه مهم".
 
ودعا الدكتور على عبد العال، النواب إلى الالتزام بأداب الحوار خلال مناقشة مشروع القانون، قائلا: "نحن نناقش مشروع القانون، أى عضو له وجهة نظر يعرضها بطريقة جيدة وطريقة فيها احترام لأدب الحوار والمناقشة، مش عايز اشتباك هنا أو هناك، أرجو إننا نعملها احتفالية، ويكون يوم للحوار الموضوعى فيه قبول للطرف الآخر بكل شفافية وأريحية وبكل حكمة يقتضيها النقاش، وأؤكد مرة أخرى لا مصلحة لى فى أى نص إلا التوافق مع الدستور".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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