خروج 7 حالات شفاء لمصابي فيروس كورونا من مستشفى حميات كفر صقر

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أثناء المرور على مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، خروج عدد 7 حالات شفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفي، بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفي، واستكمال العزل بالمنزل، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

كما قاموا بمتابعة انتظام سير العمل، بمستشفي كفر صقر، وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحالات المترددة على المستشفي بصورة جيدة.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالمستشفي، مشيداً بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالعزل وارتفاع نسب التعافي بين الحالات، ودور رجال المجتمع المدني الداعم لمواجهة الأزمة، مقدمين الشكر لهم على تقديمهم سبل الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا، ولكل الخدمات المبذولة لصالح المرضي بمستشفيات المحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أعلن صباح اليوم عن خروج 112حالة شفاء جديدة أيضاً من مستشفيات العزل بالمحافظة كانت مصابة فيروس كورونا المستجد لترتفع بذلك معدلات الشفاء إلي 544 حالة بالمحافظة.