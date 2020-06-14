اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 7 حالات شفاء لمصابي فيروس كورونا من مستشفى حميات كفر صقر

الأحد، 14 يونيو 2020 09:05 م
خروج 7 حالات شفاء لمصابي فيروس كورونا من مستشفى حميات كفر صقر خروج المتعافين من الحميات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أثناء المرور على مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، خروج عدد 7 حالات شفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفي، بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفي، واستكمال العزل بالمنزل، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

كما قاموا بمتابعة انتظام سير العمل، بمستشفي كفر صقر، وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحالات المترددة على المستشفي بصورة جيدة.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالمستشفي، مشيداً بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالعزل وارتفاع نسب التعافي بين الحالات، ودور رجال المجتمع المدني الداعم لمواجهة الأزمة، مقدمين الشكر لهم على تقديمهم سبل الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا، ولكل الخدمات المبذولة لصالح المرضي بمستشفيات المحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أعلن صباح اليوم عن خروج 112حالة شفاء جديدة أيضاً من مستشفيات العزل بالمحافظة كانت مصابة فيروس كورونا المستجد لترتفع بذلك معدلات الشفاء إلي 544 حالة بالمحافظة.

 


الشرقية

صحة الشرقية

كفر صقر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الأحد، 14 يونيو 2020 04:33 م

ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا فى النمسا لـ16 ألفا و59 حالة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:57 ص

شفاء 118 عسكريا روسيا من كورونا وإجمالى المتعافين يبلغ 5 آلاف عسكرى روسى

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 ص

فيديو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: 30 مريضا حصلوا على بلازما المتعافين ونسبة الشفاء 80%.. حسام حسنى: من المبكر تعميم التجربة.. وأول يوليو ذروة الإصابات وانخفاضها فى منتصفه.. والحكومة لن تلجأ لمناعة القطيع

الأحد، 14 يونيو 2020 12:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة