خبير اقتصادي تركى: حكومة أردوغان لا تنشر الإحصائيات الصحيحة عن البطالة

كتب- هاشم الفخراني

علق الخبير الاقتصادي التركى محفي إيلماز على بيانات العمالة والتوظيف التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي فى تقرير شهر مارس للبطالة قائلاً أن بيانات البطالة التى أعلن عنها المعهد غير كاملة، وذكر إيلمازأن "عدد كبير من البطالة" لم يضاف إلى بيانات البطالة التي تم الإعلان عنها.

وأشار الاقتصادي الشهير محفى إيلماز إلى أن بيانات البطالة التى أعلنها معهد الإحصاء التركى ناقصة وغير دقيقة. مضيفاُ أن نسب البطالة الحقيقة 23.1 فى المائة، وأن هذه النسبة تزيد عن النسبة التى أعلن عنها معهد الإحصاء التركي بـ 13.2 نقطة.

وأضاف أيلماز أن البيانات التى يعلن عنها المعهد تكون سبباً للجدل فى كل مرة ورد فعل فى المجتمع، وأن بيانات التضخم والبطالة التي أعلن عنها هذه المرة هى الأكثر جدلاً بالنسبة للمجتمع.

ومن جانبها ، صرحت مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوتش التركية البروفيسورسيلفا دميرألب أن تكلفة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي من المحتمل أن تواجهها تركيا سوف تكون أكثر كلفة، وباهظة من الموجة الأولى لانتشار الوباء. مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين بقواعد المسافة الاجتماعية.

وقالت مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوتش التركية البروفيسورسيلفا دميرألب أننا اليوم نشعر بالفخر فقد نجحنا فى مكافحة فيروس كورونا ولكن هذا له ثمن أيضاً، وأن الموجة الثانية سوف تكون تكلفتها أكبر وباهظة وسوف تعرضنا لمخاطر أكثر.