حضور جميع موظفى حكومة دبى لمقار العمل

إيمان حنا

تستمر الإمارات فى تطبيق خطة العودة للحياة الطبيعية، وفى هذا الإطار شهدت مقار العمل بحكومة دبى حضور كامل موظفيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق البيان الإماراتية.

وقد اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 %، اعتباراً من 31 مايو الماضي، وبنسبة 100 % اعتباراً من اليوم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وتم تحديد فئات مستثناة من القرار، هي كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.

وأثبتت كفاءة النظام الصحي في الإمارة، أنه صمام أمان في مواجهة الفيروس، حيث تميز النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، بمرونة كبيرة، حاكت جميع المتغيرات على أرض الواقع، وتضمنت تفعيل نظام «العمل عن بُعد»، وإطلاق مبادرات، واستحداث إجراءات، كان هدفها الأول، الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وكانت تجربة دبي ملهمة للعالم، وقطفت الإمارة ثمار هذه الجهود، حيث تمت إدارة الأزمة بفعالية كبيرة، ووسعت نطاق الفحص المبكر والتقصي المستمر والإجراءات الاحترازية.

وحققت التدابير الوقائية المدروسة بإحكام، لمواجهة جائحة «كورونا» في إمارة دبي نتائج إيجابية، وتم الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، والعمل على وضع سياسات وخطط تنموية، وتحديد أولويات جديدة للمرحلة المقبلة، واستشراف التحديات والفرص، وانعكاسات تفشي الوباء على القطاعات الحيوية، حيث ركزت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، دائماً، على الفكر الاستباقي، وتعزيز الجاهزية، وتطوير العمل، ونقله إلى مراحل متقدمة، بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وجاء القرار، في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي، للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية التي تم وضعها من قبل الجهات ذات العلاقة، وذلك في سياق العودة التدريجية للأنشطة والحركة الاقتصادية في دبي، بما يراعي المصلحة العامة، من دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، وتم الحرص على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من الجهات كافة، بكل دقة وعناية، وتحت إشراف رقابي محكم، ضمن مختلف المواقع، وفي جميع الأوقات، حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وأفراد المجتمع كافة.