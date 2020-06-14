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حريق محدود بمنطقة مخلفات زراعية مفتوحة بجامعة المنيا.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 04:51 م
حريق محدود بمنطقة مخلفات زراعية مفتوحة بجامعة المنيا.. صور جانب من الحريق
المنيا حسن عبد الغفار

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نشب حريق محدود بجامعة المنيا فى منطقة مخلفات مواد زراعية بمنطقة مفتوحة بالجامعة لم يسفر عنه أى خسائر مادية أو بشرية وتم إخماده سريعاً.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا فى بيان أن الحريق لم ينتج عنه أى خسائر فى الأرواح أو إصابات وتم السيطرة عليه فى حينه، وجارى التحقيق فى معرفة سبب الحريق.

وفى وقت سابق قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة بدأت فى وضع الجداول الزمنية لامتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الامتحانات فى مطلع شهر يوليو المقبل وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

 وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أن الجامعة تراعى كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أداء طلاب الفرق النهائية امتحانات العام الجامعى الجارى لما يضمن منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى ، أنه سيتم وضع كبائن وبوابات تعقيم بالجامعة بالإضافة إلى  دخول الطلاب بارتداء الكمامة مع مراعاة المسافات الآمنة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحيث يكون المسافة بين الطالب والآخر من متر ونصف إلى مترين من جميع الجهات .

وكان الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا أكد على انتظام عمليات استلام البحوث من طلاب فرق النقل بمختلف الكليات بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

 

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